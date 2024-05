NPO Radio 2 vernieuwt vanaf maandag 20 mei de programmering tussen 14.00 en 16.00 uur. Paul Rabbering verhuist binnen NPO Radio 2 van het weekend naar maandag tot en met donderdag.

Vertrek Gijs Staverman

Vanaf maandag 20 mei is Rabbering van 14.00 tot 16.00 uur te horen met zijn programma PAUL! (AVROTROS) en vervangt de vertrekkende Gijs Staverman. Op vrijdag, zaterdag en zondag versterkt Evelien de Bruijn het dj-team van NPO Radio 2. Zij presenteert vanaf vrijdag 24 mei op die dagen het programma Evelien! (KRO-NCRV) van 14.00 tot 16.00 uur. Paul Rabbering is daarnaast ook op vrijdagavond te horen van 22.00 tot 00.00 uur met Pauls 90s (AVROTROS).

“Veel succes”

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2: “Prachtig dat Evelien de Bruijn terugkeert en ik wens haar en Paul Rabbering veel succes op deze mooie nieuwe plekken. Hoe jammer het aanstaande vertrek van Gijs Staverman ook is, samen met de betrokken omroepen houden we onze programmering ijzersterk. Ik ben Gijs dankbaar voor zijn bijdrage aan het succes van NPO Radio 2 de afgelopen tien jaar met zijn áltijd positieve geluid en wens hem het allerbeste in zijn verdere carrière.”