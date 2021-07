Nieuwe programmering voor Polderpop Radio

Vanaf zaterdag 17 juli breidt Polderpop Radio haar programmering verder uit. De radiozender is te beluisteren in de regio Eindhoven via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Polderpop Radio

Polderpop Radio begon haar uitzendingen in 2019 via de middengolf (819 kHz). Inmiddels is de radiozender klaar voor de toekomst met uitzendingen via DAB+ en Internet. Jacco Hagoort, die de zender begon met Maat van Dam uit Geldrop, is blij met de komst van DAB+. “Polderpop Radio kreeg in 2019 een vergunning om uit te zenden op frequentie AM 891, maar we kregen het niet voor elkaar om een vaste plek voor onze zendmast te vinden. De Nederlandse overheid heeft nu frequenties beschikbaar gesteld voor regionale zenders via DAB+, waar we sinds 19 juni dankbaar gebruik van maken.”

Programmering

De radiozender is sinds 19 juni in de lucht via DAB+ kanaal 7B, allotment 76 in Eindhoven en omstreken en bracht voornamelijk non-stop muziek. In de vernieuwde programmering zijn diskjockeys uit Veldhoven, Eindhoven en Geldrop te beluisteren. Er is nog plek voor (nieuw) regionaal talent.

Muziekmix

Polderpop Radio biedt de luisteraar een mooie mix tussen muziek van eigen bodem en de beste ‘oldies’ van de hele wereld. Hagoort: “We schenken veel aandacht aan de Nederlandse artiest, omdat de landelijke zenders dit naar mijn mening te weinig doen. Je kunt ons concept vergelijken met Veronica toen ze nog op zee zaten.” Zelf verzorgt hij elke werkdag de ochtendshow op Polderpop Radio. “Ik ben te beluisteren van 07:00 tot 09:00 uur en breng naast leuke muziek ook de dagelijkse actualiteit. Verder zijn er programma’s te horen van onder meer de Eindhovense diskjockey Ronald de Groot en presentatoren Henk Kruize en Maat van Dam uit Geldrop. Ik hoop de programmering nog verder uit te breiden.”

Luisteren

Polderpop Radio is te horen op DAB+-kanaal 7B in de regio Eindhoven en wereldwijd via Internet.