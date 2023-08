Vanaf maandag 21 augustus heeft de regionale radiozender Radio Rijnmond op werkdagen een nieuwe programmering.

“A-merk in de regio”

Ruud van Os, hoofdredacteur bij Rijnmond: ‘’Radio Rijnmond is sinds 1983, dus al 40 jaar, een A-merk in onze regio. Om die status te behouden bewegen we mee met de wensen van de huidige radioluisteraar. Het laatste nieuws brengen we snel en betrouwbaar en combineren we met goede muziek en veel interactie met ons publiek. En dat alles met een positieve insteek in al onze programma’s. Radio Rijnmond wordt daardoor nog meer dé radiozender voor de inwoners van het Rijnmondgebied.”

Programmering

De nieuwe programmering ziet er per maandag 21 augustus als volgt uit:

6:00u – 9:00u: R-Uit! (Ronald van Oudheusden)

9:00u – 12:00u: De Boer Op (Ruud de Boer)

12:00u – 14:00u: Lunchbreak (Erik Lemmers)

14:00u – 16:00u: De Middag Door (Suzanne Mulder)

16:00u – 19:00u: Afslag Rijnmond (Reint Jan Potze (op vrijdagen met Ronald van der Geer))