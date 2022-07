Radiozender Waterstad FM heeft haar nieuwe vormgeving in gebruik genomen. “Het non-stop muziekstation uit het hart van Friesland is compleet in het nieuw!”, aldus de radiozender in een persbericht.

Pors Impact Creative

Vormgever Marcel de Vries is erg enthousiast over het resultaat: ‘We hebben hard gewerkt aan versie 3.0 van Waterstad FM. Naast een compleet nieuw pakket, custom made gemaakt door Pors Impact Creative uit Geldrop, zijn we erg verheugd met de komst van de stem van Bart van Gogh! Bart is net als Waterstad FM een begrip, dus is het 1+1= 3!‘.

“Trots en rots in de branding!”

Directeur Nico Silvius: ‘Waterstad FM is nog steeds onze trots en rots in de branding! Na 22 jaar is het gerenommeerde Waterstad FM niet weg te denken uit Noord-Nederland. Met deze flinke update geven we de zender en onze luisteraars dat wat het verdient!‘.

De radiozender is in Noord Nederland te beluisteren via FM, DAB+, diverse radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Audio:

Jingles Pors Impact Creative:

Sweepers Waterstad FM met de stem van Bart van Gogh: