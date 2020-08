Norkring haalt Vlaamse commerciële radiozenders uit de digitale ether

Zenderexploitant Norkring heeft vier commerciële radiozenders uit de Vlaamse digitale ether gehaald. De radiozenders zijn in Vlaanderen niet meer te ontvangen via DAB+. Dit bericht de website Radiovisie. Het gaat om de radiozenders Family Radio, BNL en ROXX en Yesterdayland.

Financiële verplichtingen

Bronnen melden aan Radiovisie dat de genoemde radiozenders al een tijdje hun financiële verplichtingen tegenover de zenderexploitant niet zijn nagekomen. De radiozenders zelf willen niet reageren op het stoppen van de uitzendingen via de digitale ether.

Netwerk

Norkring verzorgde de uitzendingen via DAB+ in Vlaanderen. Hiervoor maakte Family Radio, BNL en ROXX gebruik van het DAB+-netwerk op kanaal 11A en Yesterdayland was te ontvangen via het DAB+-netwerk op de kanalen 5A en 5D.

De radiozenders waren ook in delen van Zuid Nederland te ontvangen via DAB+.