NPO 2 presenteert ook dit jaar 2Doc IDFA Primeurs

IDFA, het International Documentary Filmfestival Amsterdam, gaat ook dit jaar door en dat betekent dat NPO 2 wederom 2Doc IDFA Primeurs uitzendt.

IDFA

De 33e editie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) opent op 18 november en duurt tot en met 6 december. Een groot aantal documentaires zijn online te volgen. Meer informatie hierover op de website van IDFA.

NPO 2

Ook NPO 2 besteedt veel aandacht het festival en zendt diverse premières uit. De Primeurs worden op vrijdag 20 november voorafgegaan door de 2Doc Nacht van IDFA op NPO 2, waarbij een liefhebber namens het publiek mag programmeren.

“Nieuwe vormen”

Gijs van Beuzekom, netmanager van NPO 2: “Documentaires vormen een van de speerpunten van de publieke omroep. Het genre is de afgelopen jaren verrijkt met verschillende nieuwe vormen, zoals documentaireseries, 2Doc Kort en webdocs; met vaak een enorme impact in de samenleving. Zeker ten tijde van de coronacrisis willen we dit genre en alle makers een hart onder de riem steken door op tv en online extra IDFA-activiteiten te organiseren.”

Documentaire-platform

Ondertussen bouwt NPO 2 onverminderd verder aan het grootste documentaire-platform van Nederland. In het archief, toegankelijk via NPO Start/Plus en 2Doc.nl, zijn circa tweeduizend documentaires te vinden en jaarlijks worden er rond de honderd documentaires gemaakt of aangekocht.

Een overzicht van de 2Docs die tijdens IDFA in première gaan vind je hier.

