Presentator, schrijver en fotograaf Humberto Tan is vandaag de eerste gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt hem over zijn ideale televisieavond.

Fragmenten

In de uitzending met Tan zijn onder meer fragmenten te zien uit de documentaire The Velvet Queen over de Franse fotograaf Vincent Munier die samen met schrijver en vriend Silvain Tesson op zoek gaat naar de sneeuwluipaard in de Himalaya. Verder de documentaire Strike a Pose over de achtergronddansers van Madonna en een optreden uit America’s Got Talent.

Keuzefilm

De keuzefilm van Humberto Tan is Philadelphia (regie Jonathan Demme, 1993). De film met Denzel Washington en Tom Hanks wordt gezien als de eerste mainstreamfilm over aids. Hanks speelt een advocaat die wordt ontslagen bij een groot advocatenkantoor. Hij vermoedt dat zijn homoseksualiteit en zijn diagnose aids een rol spelen en klaagt met hulp van de homofobe advocaat Joe Miller (Washington) zijn bedrijf aan. Hanks kreeg een Oscar voor zijn rol, Bruce Springsteen kreeg er een voor de song Streets of Philadelphia.

VPRO Zomergasten

Zomergasten is gebaseerd op een even eenvoudig als vernieuwend idee dat in 1988 ontstond: als er in de zomer programma’s worden herhaald, vraag dan mensen met een verhaal om hun favoriete kijkavond samen te stellen en de fragmenten van hun keuze toe te lichten in een goed gesprek. De gesprekken, de fragmenten en de wisselwerking tussen gast en presentator leveren elk seizoen spraakmakende televisie op. VPRO Zomergasten werd in 2014 bekroond met een ere Nipkowschijf.

Gasten

In de editie van 2022 zullen naast Humberto Tan ook Sandra Phlippen, Derk Sauer, Lieke Marsman, Raven van Dorst en Bessel van der Kolk te gast zijn. Meer informatie vind je hier.

De uitzendingen zijn op zondagavond vanaf 20.20 uur te zien op NPO 2.