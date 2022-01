Muziekliefhebbers kunnen ESNS (Eurosonic Noorderslag) ook dit jaar digitaal volgen via NPO 3FM en VPRO 3VOOR12.

Radio, televisie en Internet

Het showcasefestival is van tot en met zaterdag 22 januari gratis te volgen via 3fm.nl/esns. De livesessies zijn opgenomen door de NTR in samenwerking met 3FM. Via drie livestreams zijn maar liefst 216 artiesten uit 35 landen te zien. ESNS is ook te volgen via 3FM, 3fm.nl en op zaterdag 22 januari via de tv-uitzending van NTR op NPO 3, waar de Popprijs en de ESNS Kickstart worden uitgereikt.

Live

Online festivalbezoekers kunnen vanaf woensdag 19 januari vier avonden lang de nieuwste muziek en artiesten ontdekken uit binnen- en buitenland. Via drie streams zijn er vanaf 20.00 uur talloze livesessies te volgen. Nieuw dit jaar is dat bezoekers van het platform met elkaar kunnen chatten en zo hun ervaringen kunnen delen.

Europese acts op Eurosonic

Traditiegetrouw staan de eerste drie dagen van ESNS in het teken van Europese acts. Op woensdag zijn er onder anderen liveshows van Wet Leg en Sylvie Kreusch, op donderdag Friedberg en The Lounge Society en op vrijdag Joe & The Shitboys, Priya Ragu en Yard Act. De optredens duren 10 tot 15 minuten en zijn verdeeld over drie livestreams te zien. Op 3FM staat 3VOOR12 Radio, gepresenteerd door Sagid Carter, van maandag tot en met donderdag vanaf 21.00 uur in het teken van ESNS. Voor een compleet overzicht van alle artiesten en het blokkenschema, klik hier.

Nederlands talent tijdens Noorderslag

Ook dit jaar helaas geen dampende Oosterpoort met dansende mensen, maar wel liveshows van meer dan veertig Nederlandse acts. Onder anderen 3FM Talents Son Mieux, Meau, Froukje en Wies treden op. De livesessies worden deze week opgenomen in De Oosterpoort in Groningen. Dj’s Vera Siemons en Eva Cleven doen op 3FM vanaf 19.00 uur live verslag van het Noorderslag festival.

Eurosonic Noorderslag 2022 op NPO 3

Op zaterdag 22 januari doet de NTR op NPO 3 om 23.00 uur verslag van ESNS. Tijdens het programma zapt en klikt de kijker langs de meest veelbelovende muzikale acts van dit jaar. Dit jaar is er weer een feestelijk moment met de uitreiking van de felbegeerde Popprijs. Voor aanstormend talent is er de ESNS Kickstart die in samenwerking met NPO 3FM, NPO FunX en NPO Radio 2 Soul & Jazz wordt uitgereikt.

Meer informatie via esns.nl

