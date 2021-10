NPO deze week in het teken van de podcast

NPO presenteert De Week van de Podcast, van maandag 4 tot en met zondag 10 oktober. Afsluiter van deze week vormt dit jaar het eerste NPO Podcastevent in TivoliVredenburg in Utrecht, waar zondag 10 oktober op vier podia achttien verschillende podcasts te horen én te zien zijn.

Week van de Podcast

NPO Radio 1, 2, 4, 5, NPO 3FM, NPO FunX en NPO Zapp/Zappelin hebben in deze week veel aandacht voor podcasts. Zo staat in het door Mischa Blok gepresenteerde Miss Podcast (NPO Radio 1, AVROTROS) van maandag 4 tot en met donderdag 7 oktober van 15.30 tot 16.00 uur in elke aflevering een podcastmaker centraal, zoals Malou van der Starre (Eitje, NTR), Annegriet Wietsma (De Deventer Mediazaak, Argos, VPRO/HUMAN) en Giel Beelen (Kukuru). Op zaterdag 9 oktober zendt NPO Radio 1 een special uit tussen 19.00 en 22.00 uur rond de nieuwe podcast Wat blijft (HUMAN), gepresenteerd door Coen Verbraak. In Wat blijft worden mensen die overleden zijn op bijzondere wijze geportretteerd. De hele serie is vanaf zaterdag 9 oktober in alle podcastapps te beluisteren.

NPO Podcastevent

Tijdens het eerste NPO Podcastevent op zondag 10 oktober in het Utrechtse TivoliVredenburg zijn op vier podia achttien verschillende podcasts te horen én te zien. Liefhebbers kunnen een opname bijwonen en in contact komen met de mensen achter hun favoriete podcasts. Aanwezig zijn onder meer de makers van Klassieke mysteries (AVROTROS), Europa Draait door (EO), de NOS Voetbalpodcast, De Stemming van Vullings en van der Wulp (NOS-AVROTROS) en Eerst Dit (EO). Het spectrum is breed: van jonge talenten tot zeer ervaren makers, van kinderpodcasts tot De Keiharde Pödcast over metal (AVROTROS), inclusief een live optreden van The Last Element.

Voor het NPO Podcastevent zijn tal van gasten uitgenodigd voor de verschillende podcastopnames, zoals Beatrice de Graaf, René Mioch, Imca Marina, Saskia Dekkers en Anna Gimbrère. Daarnaast zendt De Perstribune (Omroep MAX) live vanaf het NPO Podcastevent uit op NPO Radio 1, van 12.00 tot 14.00 uur. Kijk voor meer informatie en toegangskaarten op npopodcastevent.nl.

De podcasts van de publieke omroep zijn te beluisteren via de NPO Luister-app, de sites of apps van de NPO-radiozenders en andere podcastplatforms.