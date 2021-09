NPO Radio 2 komt komende week in actie voor KWF Kankerbestrijding

NPO Radio 2 zet zich ook dit jaar in voor de Collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 september maken de NPO Radio 2-dj’s 100 uur radio voor KWF. Aandacht voor mooie verhalen en bijpassende platen staan deze dagen centraal. De uitzendingen komen tijdens de Collecteweek vanaf een vakantiepark in Drenthe, waar de dj’s bijzondere gasten en luisteraars ontvangen.

100 uur

100 uur voor KWF start op maandag 6 september om 14.00 uur met een speciaal optreden van Novastar. Vanaf dat moment maken de Radio 2-dj’s niet alleen honderd uur radio, maar organiseren zij ook activiteiten op het vakantiepark om de mensen die dat verdienen een mooie dag te bezorgen. Zo organiseren Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof op woensdagmiddag een kindermiddag. Alle kinderen zijn welkom, maar kinderen die de ziekte van dichtbij hebben meegemaakt staan centraal. Op donderdag regelen zij een heuse bruiloft voor een stel dat vanwege ziekte in de familie de trouwerij moest uitstellen. Verder brengt Bart Arens de Bart’s Crazy Piano Intro Quiz, draait Gijs Staverman tijdens Stavermans Discoshow en organiseert Annemieke Schollaardt een vossenjacht op het park.

Luisteraars in het zonnetje

De dj’s collecteren mooie, ontroerende of bijzondere verhalen van luisteraars die daar een bijpassende plaat bij hebben. Via de online collectebus kunnen mensen hun plaat aanvragen en zo hun verhaal delen. Gezinnen met een bijzonder verhaal worden door Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte in het zonnetje gezet door hen te verrassen met een speciaal optreden tijdens de ochtendshow Jan-Willem Start Op. Artiesten die daar tijdens de week optreden zijn Maan, de 3JS, Alain Clark en Blaudzun.

Uitzending

100 uur voor KWF op NPO Radio 2 begint maandag 6 september om 14.00 uur en duurt tot en met vrijdag 10 september 18.00 uur. Luisteren naar NPO Radio 2 kan via FM, DAB+ en Internet.

