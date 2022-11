De NPO Radio 2 Top 2000 Stembus toert vanaf donderdag 1 december na twee jaar afwezigheid weer door Nederland. Een week lang haalt NPO Radio 2 stemmen en motivaties op bij luisteraars. Stemmen op de 24e editie van de lijst der lijsten kan vanaf donderdag 1 december 08.30 uur.

Startschot

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte lossen dan het startschot voor de Top 2000 Stemweek in Grand Café ‘t heertje in Huizen. Luisteraars kunnen tot woensdag 7 december 15.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen via nporadio2.nl. De Top 2000 wordt uitgezonden van eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond.

Stemweek

Tijdens de Top 2000 Stemweek komt de ochtendshow van NPO Radio 2 met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte elke werkdag (06.00 tot 09.00 uur) vanuit de Stembus en cafés in het land. In hun programma ontvangen zij bekende Nederlandse artiesten voor liveoptredens.

In de middag wordt op NPO Radio 2 regelmatig geschakeld met Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof die met de Stembus door het land rijden. ’s Avonds zijn Wouter en Frank te horen vanuit de Stembus en spelen zij vanuit cafés de Top 2000 Quiz.

Meer informatie via de website van de radiozender.