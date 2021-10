Donderdag staat het radioprogramma BertOp5 op NPO Radio 5 in het teken van zeezenders. Het programma is te horen tussen 16.00 en 18.00 uur op NPO Radio 5.

Ad Bouman

Bert Kranenbarg praat samen met Ad Bouman (Radio Veronica) over de zeezenders. “Het is onmogelijk om de hele geschiedenis in 50 minuten te behandelen. Toch doen we een poging in een gesprek met Ad Bouman die werkte als technicus bij Veronica. Hij weet ook veel over de andere zenders en maakt nog steeds wekelijks zijn beroemd geworden Adje Bouman Top Tien op 192 Radio“, aldus Kranenbarg op de Facebook-pagina van BertOp5.

Onderwerpen

Bouman vertelt over het belang van stationsherkenning met behulp van vormgeving, Veronica liep daarbij bepaald niet voorop. Hij verklaart ook het succes van Veronica ten opzichte van de ‘traditionele radio’ die op Hilversum 1, 2 en later 3 werd gemaakt. “We hadden natuurlijk de mazzel dat ze daar een ratjetoe van maakten. Dus luisteraars haakten gelukkig snel weer af en kwamen terug. Als ze dat meteen heel goed hadden aangepakt had het er allemaal wel eens heel anders uit kunnen zien.”, aldus Bouman.

Ook legt Ad Bouman uit waarom de ontvangst van de zeezenders op de Veluwe zo slecht was. Niet alleen Veronica, maar ook Radio Caroline, Mi Amigo, Radio Noordzee Internationaal en Radio 227 komen voorbij in het gesprek. Natuurlijk zijn er veel programmafragmenten en vormgeving van de verschillende zenders te horen.

Luisteren

