NPO Radio 5 terug naar de seventies tijdens De Week van de Jaren 70

Van zaterdag 18 september tot en met vrijdag 24 september staan de jaren zeventig centraal op NPO Radio 5 tijdens De Week van de Jaren 70. “Legendarische albums uit dit kleurrijke tijdvak vormen de rode draad in de programmering.”, aldus de radiozender.

Selectie

De dj’s van NPO Radio 5 hebben een selectie gemaakt van hun favoriete platen en draaien in elke show drie tracks van de gekozen albums. De luisteraars bepalen welk nummer als laatste wordt gedraaid. Albums die voorbij komen zijn onder meer Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, Arrival van ABBA, Rumours van Fleetwood Mac, Black And Blue van The Rolling Stones, Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot, Close To You van The Carpenters en Hotel California van Eagles.

Toplijst

De Week van de Jaren 70 wordt op vrijdag 24 september afgesloten met de door de luisteraars samengestelde Evergreen Toplijst van de Jaren 70, te horen van 06.00 tot 20.00 uur. Stemmen kan van zaterdag 18 september 08.00 uur tot en met donderdag 23 september 12.00 uur via de website van de radiozender.

Luisteren

NPO Radio 5, De Week van de Jaren 70, van zaterdag 18 september 06.00 uur tot en met vrijdag 25 september 00.00 uur. De radiozender is te beluisteren via DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.