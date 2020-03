NPO staat op tv en radio stil bij overlijden Liesbeth List

De Publieke Omroep staat vandaag en de komende dagen in diverse programma’s op televisie, radio en NPO Start stil bij het overlijden van Liesbeth List, de grande dame van het Nederlandse chanson. De zangeres en actrice is op 78-jarige leeftijd in haar slaap overleden.

Liesbeth List

Liesbeth List is bekend van nummers als Heb het leven lief, Laat Me, Aan de andere kant van de heuvels en Kinderen een kwartje. Ze zong ook veel vertaalde nummers van de Belgische chansonnier Jacques Brel. Ze werkte jarenlang samen met Ramses Shaffy, met wie ze vele successen boekte zoals Pastorale, maar ook bijvoorbeeld met Frank Boeijen (De Ontmoeting). List was ook actrice en speelde in diverse films, zoals To grab the ring in 1967, Mysteries in 1977 en in datzelfde jaar ook in de tv-film Een heel dun laagje goud met Robert Long.

NPO 1

Op NPO 1 wordt vanavond om 21.30 uur Het Laatste Woord uitgezonden, waarin Liesbeth List wordt geïnterviewd door Jeroen Pauw. Het gesprek is in 2016 opgenomen en de afspraak daarbij was dat het programma pas zou worden uitgezonden na haar overlijden. De NTR zendt dit bijzondere interview daarom vanavond uit, direct na Flikken Maastricht.

NPO 2

NPO 2 zendt vanavond om 22.30 uur Laat me: Ramses Shaffy, de film (AVROTROS, De Familie) uit. Dit is de anderhalf uur durende filmversie van de succesvolle serie Ramses van Michiel van Erp, waar List (gespeeld door Noortje Herlaar) een grote rol in heeft. Voor wie de hele serie wil zien: deze is in de loop van de dag voor iedereen beschikbaar op het on demand-platform NPO Start.

NPO Radio 5

NPO Radio 5 laat de hele dag door veel muziek van Liesbeth List horen. Het programma Volgspot (KRO-NCRV) staat vanavond tussen 20.00 en 22.00 geheel in het teken van de zangeres. Tussen 22.00 en 0.00 uur volgt een herhaling van het Oeuvre Award Concert van Liesbeth List uit 2013 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Opium

Op zaterdagmiddag 28 maart wordt een herhaling uitgezonden van de Opium-special (AVROTROS) over Liesbeth List, om 17:10 uur op NPO 2. Op zondag 29 maart zenden we het concert 70 jaar Liesbeth (Omroep MAX) nogmaals uit. Maandagochtend 28 maart is er een herhaling van het programma TV Monument over Liesbeth List om 11.00 uur op NPO 2.