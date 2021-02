NPO Zapp Awards: Mollenstreken favoriete jeugdprogramma

Mollenstreken is verkozen tot Favoriete Jeugdprogramma tijdens de liveshow van de NPO Zapp Awards 2021. Ook vielen onder anderen Lavezzi Rutjes, Matthyas het Lam, Roadtrippers en The Masked Singer in de prijzen bij de uitreiking van de jeugdprijzen van het jaar. Klaas van Kruistum en Britt Dekker presenteerden de awardshow, die er dit jaar vanwege corona anders uitzag: zonder publiek, maar mét genomineerden en kinderen in een live zoomverbinding vanaf Studio 21 in Hilversum.

Stemmen

Kinderen hebben in de afgelopen stemrondes massaal gestemd op hun favoriete acteurs, programma’s, online sterren en artiesten. Tijdens de awardshow mochten kinderen nog stemmen op hun Favoriete Jeugdprogramma. NOS Jeugdjournaal-presentatrice Laura Hogendoorn maakte bekend dat Mollenstreken de felbegeerde prijs heeft gewonnen. Het Jeugdjournaal won de award vorig jaar. Daarnaast reikten onder anderen Ruben Nicolai, Jandino Asporaat, Meester Jesper en, verstopt in een haaienpak, Stefania Liberakakis een Zapp Award uit.

Winnaars

Een overzicht van alle winnaars in de zeven categorieën:

Favoriete Ster Online: Matthyas het Lam (Fifalosophy/Matthy)

Favoriete Track NL: Miss Montreal – Door de wind

Favoriete Jeugdfilm NL: Misfit 3 De Finale

Favoriete Online Serie: Roadtrippers

Favoriete Ster Jeugdprogramma: Lavezzi Rutjes

Favoriete Familieprogramma: The Masked Singer

Favoriete Jeugdprogramma: Mollenstreken

Veer-In-Je-Reet-Award

De 12-jarige Yasin uit Den Haag is de trotse winnaar van de Veer-In-Je-Reet-Award; bijna 4000 kinderen hebben op hem gestemd. De award is een prijs voor kinderen die tijdens corona belangeloos iets gedaan hebben om het leven van anderen wat mooier te maken. Yasin kreeg deze prijs uit handen van Tim Senders, omdat hij sinds maart vorig jaar bijna dagelijks boodschappen doet voor ouderen en kwetsbare mensen uit de buurt. De Veer-In-Je-Reet-Award is een prijs van KRO-NCRV.

Meer informatie via de website van NPO Zapp.