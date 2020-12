Kinderen kunnen vanaf nu weer via de NPO Zapp Awards stemmen op hun favoriete programma’s, presentatoren, artiesten en online sterren.

Stembussen geopend

Vrijdag heeft presentator Klaas van Kruistum op Instagram de stembussen geopend voor de NPO Zapp Awards 2021. Het NOS Jeugdjournaal werd vorig jaar verkozen tot Favoriete Jeugdprogramma.

Op zaterdag 13 februari reikt de presentator samen met Britt Dekker live vanuit Studio 21 in Hilversum de jeugdprijzen van het jaar uit. Vanwege de coronamaatregelen zijn de Zapp Awards dit jaar volledig vanuit huis te volgen op NPO Zapp en online via Zapp.nl. De NPO Zapp Awards is een samenwerking van NPO Zapp en KRO-NCRV.

Categorieën

Kinderen kunnen stemmen op de volgende zeven categorieën: Favoriete Jeugdprogramma, Favoriete Ster Jeugdprogramma, Favoriete Familieprogramma, Favoriete Track NL, Favoriete Ster Online, Favoriete Online Serie en Favoriete Jeugdfilm NL. Iedereen kan stemmen op alle categorieën via zappawards.nl.

De stembussen voor de eerste stemronde sluiten op zaterdag 9 januari. Een week later, op zaterdag 16 januari, wordt de top 10 bekendgemaakt en kunnen kinderen opnieuw op deze tien genomineerden stemmen tijdens de tweede stemronde. Deze sluit op zaterdag 30 januari.

Televisie

De uitreiking van de prijzen is te zien op zaterdag 13 februari om 19.25 uur live bij NPO Zapp op 3 of via Zapp.nl