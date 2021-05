Omrop Fryslân komt met nieuwe radioprogrammering

Vanaf maandag 31 mei is er op de regionale radiozender Omrop Fryslân een nieuwe radioprogrammering te horen. Er zijn vanaf die datum een aantal nieuwe programma’s en presentatoren te horen en bestaande programma’s zullen op aangepaste tijden te horen zijn. Daarnaast zal er ook nieuwe vormgeving te horen zijn en een nieuwe slogan: “Alles wat der spilet”.

Programmering

Het ochtendprogramma Fryslân fan ‘e moarn duurt voortaan een halfuur langer en gaat daarmee door tot half tien. Helemaal nieuw is het programma dat daarna volgt van 9.30 tot 12.00 uur: No derfoar!, gepresenteerd door Harm Weistra.

No yn Fryslân

Een vaste waarde bij Omrop Fryslân op de radio is en blijft het nieuws en weer tussen de middag, in No yn Fryslân, met Tiete Sijens en Simone Scheffer. Het programma dat daarop volgt is wel weer nieuw: Goeiemiddei, met Diana de Groot en Johan Terpstra. In de namiddag is Underweis te horen, afwisselend gepresenteerd door Eric Ennema en Jan Dirk de Haan.

Noardewyn

Presentator Willem de Vries krijgt in de nieuwe programmering een dagelijkse plek voor zijn programma Noardewyn, tussen 18.00 en 19.00 uur. Tot nu toe was dit programma er alleen op vrijdag.

Luisteren

Meer informatie over de nieuwe programmering van Omrop Fryslân vind je hier. Luisteren naar de radiozender kan in Friesland via FM en/of DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

