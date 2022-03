Het mobiele netwerk van KPN is door de umlaut uitgeroepen tot de beste van Nederland. KPN geeft aan dat haar netwerk zelfs behoort tot de beste van de wereld.

“Wereldwijd”

“Met een score van 976 uit 1000 punten is KPN niet alleen de beste in Nederland, maar heeft het tot nu toe ook de hoogste score wereldwijd behaald in de umlaut netwerktests van 2021/2022“, aldus de provider in een persbericht. Vandaag zijn de resultaten van het jaarlijkse onafhankelijke onderzoek naar de prestaties van Nederlandse mobiele netwerken gepresenteerd.

Onderzoek

umlaut legde de afgelopen weken met auto, trein en te voet bijna 6000 kilometer af door alle twaalf Nederlandse provincies, langs alle (grote)steden, dorpen en verbindingswegen. Tijdens al deze tests is continu gemeten wat de belkwaliteit is, hoe snel telefoongesprekken tot stand komen, wat de kwaliteit is van videostreaming en hoe snel webpagina’s laden en bestanden kunnen worden gedownload of verstuurd. Bij elkaar vormen al deze metingen een goed beeld van de werkelijkheid en zijn ze representatief voor de klantervaring op de verschillende mobiele netwerken.

Beste datanetwerk

Het resultaat is ‘uitmuntend’, stelt umlaut, waarbij KPN als winnaar uit de bus komt, gevolgd door T-Mobile (2) en VodafoneZiggo (3). Het rapport vind je hier.