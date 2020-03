Online radiozender Radio Corona gestart met uitzendingen

Er is een speciale radiozender in de lucht met informatie over het coronavirus: Radio Corona.

Ontwikkelingen

De uitzendingen van Radio Corona zijn maandag 16 maart om 7.00 uur van start gegaan via de website Radiocorona.nl. “Hierbij zullen de ontwikkelingen rondom het coronavirus centraal staan. Met goede muziek, interessante gesprekken en mooie en bijzondere verhalen zorgen we met elkaar dat we de aankomende weken door komen.“, aldus de initiatiefnemers.

Radiomakers bundelen krachten

Een aantal fanatieke en bekende radiomakers zijn bij elkaar gekomen om Radio Corona te starten. “Zij bundelen hun krachten en richten zich volledig op ├ílles wat er speelt rondom het coronavirus. Ze delen het laatste nieuws, gaan in gesprek met verschillende experts en er is ook veel ruimte voor de ervaringen en verhalen van luisteraars. Daarnaast wordt er op verzoek van luisteraars muziek gedraaid.”, aldus de initiatiefnemers.

Meer informatie op de website van de radiozender. Luisteren kan hier.

Sociale media: