ONS is ‘zender van de maand’ bij KPN in september

In september is ONS de zender van de maand bij KPN. Hierdoor is de televisiezender te zien voor iedereen met Interactieve televisie bij de aanbieder. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Klassieke tv-series

“ONS is bij uitstek de zender voor klassieke tv series. Denk dan aan Dad’s Army, ‘Allo ‘Allo, Blackadder, Keeping up Appearances en Doctor Finlay. Daarnaast wordt er meestal ook elke week wel een goede film uitgezonden. Komende week is dat München 72, over de gijzeling van Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen van ‘72“, aldus KPN op haar website.

September

De zender is in september te zien via kanaal 42. Als je ook na september wilt blijven kijken, kun je het Pluspakket via de tv-ontvanger (Menu » Mijn service » Zenderpakketten / Menu » Instellingen » Zenderpakketten) of via MijnKPN toevoegen aan je pakket voor €9,99 p/m (abonnementen voor 8-10-2019) of €6,99 p/m (Hussel).

Ziggo Sport Totaal

In verband met een speciaal kenningsmakingsweekeinde zijn alle televisiezender van Ziggo Sport Totaal bij alle aanbieders van digitale televisie, waaronder dus ook KPN, te zien.