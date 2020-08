De kanalen van Ziggo Sport Totaal zijn komend weekeinde gratis te zien via alle televisie-aanbieders in Nederland. Aanstaand weekeinde is onder andere de Formule 1 Grand van België te zien op Ziggo Sport Racing.

Kennismaking

Als kennismaking zijn de sportkanalen van Ziggo Sport Totaal bij alle aanbieders van digitale televisie van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 augustus gratis te zien. Normaal maken de sportzenders onderdeel uit van een aanvullend premium-pakket. Niet alleen bij Ziggo zijn de sportkanalen dit weekeinde gratis te zien maar ook bij aanbieders als KPN, T-Mobile, Caiway en Canal Digitaal.

Formule 1 en meer

Naast de Formule 1-race in België is er ook voetbal te zien. Zo speelt Ajax oefenwedstrijden tegen Eintracht Frankfurt en Union Berlin en speelt Arsenal tegen Liverpool.

Programmering en kanalen

De gehele programmering van de sportkanalen vind je hier. Op deze pagina zijn ook de kanalen te zien waarop Ziggo Sport Totaal bij de diverse aanbieders te zien is.

