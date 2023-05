In mei is tv-zender ONS de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

ONS

“ONS is dé zender voor iedereen die wel eens nostalgische gevoelens ervaart. Op de zender zie je namelijk programma’s uit en over het verleden. Denk aan klassiekers als Little House on the Prairie, Sil de Strandjutter en Fawlty Towers“, aldus KPN. In mei staat ONS in het teken van muziek: Er zijn programma’s te zien over Elvis, Malando en Johnny Cash en elke zondag is er om 17.00 uur aandacht voor Duitstalige muziekspecials met het thema Schlager & Volksmuziek. Daarnaast gaan er twee historische series van start, namelijk Please, Sir! (seizoen 3 en 4) en The Persuaders. Ook worden er meerdere nostalgische films uitgezonden, waaronder Sophie’s Choice en Close Encounters of the Third Kind.

Pluspakket

De zender is de hele maand mei gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.

Kabelnoord

Ook bij Kabelnoord is ONS de Zender van de Maand en te zien op kanaal 13.