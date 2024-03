De ontknoping van de Keuken Kampioen Divisie is vanaf 29 maart ook te volgen via STAR Channel (voorheen FOX). Deze zender is bij veel aanbieders te vinden in het digitale basispakket.

Vrijdagavond

ESPN en STAR Channel slaan de handen ineen en kondigen in een persbericht samen de vernieuwde en sportieve vrijdagavond aan. Vanaf 29 maart kan je bij STAR Channel elke week terecht voor een live wedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie. “Dit seizoen is de competitie sterker dan ooit en de strijd om promotie naar de Eredivisie wordt met de week bloedstollender“, aldus de televisiezender in een persbericht. De wedstrijd is op vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen.

Meer mogelijkheden

Naast de wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie die al op ESPN worden uitgezonden, zowel op TV als online, voorziet de sportzender op deze manier de fans van nog meer mogelijkheden om live te genieten van meeslepende en bepalende wedstrijden. “STAR Channel is trots op deze toevoeging aan het uitgebreide palet van de zender en hoopt zo de fans een nog breder aanbod te kunnen bieden op het gebied van entertainment“, aldus de zender in een persbericht.

