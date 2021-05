Ontknoping Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie live te volgen bij ESPN

De ontknoping van zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie is deze week live te volgen via ESPN.

Spanning

Woensdag wordt in de Keuken Kampioen Divisie bekend welke club rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie. In de Eredivisie is het nog bloedstollend spannend in de degradatiestrijd, de race tussen PSV en AZ om de Champions League-plaats én het gevecht om het laatste play-offticket.

Vijf clubs strijden tegen degradatie

De grootste spanning is te vinden in de staart van de Eredivisie, waar maar liefst vijf clubs nog het risico lopen om rechtstreeks te degraderen. Het gat tussen nummer laatst ADO Den Haag en het als veertiende geklasseerde RKC Waalwijk bedraagt vijf punten, met nog twee duels te gaan. VVV-Venlo, FC Emmen en Willem II bevinden zich daar tussenin. Met ADO Den Haag – Willem II (donderdag) en VVV-Venlo – FC Emmen (zondag) staan er bovendien nog twee onderlinge degradatiekrakers op het programma. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks, de nummer 16 krijgt een ontsnappingsroute in de vorm van de play-offs om promotie/degradatie.

Europese tickets

In het linkerrijtje is de strijd om de achtste plek van belang, een positie waar vijf clubs nog kans op maken. Deze plek geeft toegang tot de play-offs om Europees voetbal. Sparta Rotterdam heeft momenteel de beste papieren, maar ook Heracles Almelo, Fortuna Sittard, sc Heerenveen en FC Twente mogen nog hopen.

Voorronde Champions League

Bovenin is de strijd om de tweede plek, die recht geeft op deelname in de Champions League-voorrondes, razend spannend. PSV staat momenteel tweede en verdedigt een voorsprong van een punt op AZ.

Live op ESPN en ESPN Watch

ESPN zendt alle Eredivisie-duels live uit. Alle wedstrijden zijn online te zien via ESPN Watch en daarnaast worden vijf duels ook volledig op tv uitgezonden. Ook komen alle hoogtepunten voorbij in het schakelprogramma.

Keuken Kampioen Divisie

Maar liefst vier clubs maken nog kans op de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee rechtstreekse promotie naar de Eredivisie: De Graafschap, GO Ahead Eagles, Almere City en NAC.

Vier duels live

ESPN zendt woensdagavond de vier duels van de mogelijke promovendi live uit. Ook komen de hoogtepunten voorbij in het schakelprogramma, net als de highlights uit de overige wedstrijden van de laatste speelronde.

Overzicht

Programma Eredivisie – Speelronde 33, donderdag 13 mei

14.25 uur, ESPN: Schakelprogramma

14.30 uur, ESPN2: Ajax – VVV-Venlo

14.30 uur, ESPN3: Heracles Almelo – Feyenoord

14.30 uur, ESPN4 + Watch: PSV – PEC Zwolle

14.30 uur, ESPN5 + Watch: FC Groningen – AZ

14.30 uur, ESPN6 + Watch: ADO Den Haag – Willem II

14.30 uur, ESPN Watch: Fortuna Sittard – Vitesse

14.30 uur, ESPN Watch: FC Emmen – sc Heerenveen

14.30 uur, ESPN Watch: RKC Waalwijk – FC Twente

14.30 uur, ESPN Watch: Sparta Rotterdam – FC Utrecht

De kanaalindeling voor speelronde 34 op zondag 16 mei is vanaf vrijdag terug te vinden op de website van ESPN.

Programma Keuken Kampioen Divisie – Speelronde 38, woensdag 12 mei

20.00 uur, ESPN: Schakelprogramma

20.00 uur, ESPN2: De Graafschap – Helmond Sport

20.00 uur, ESPN3: Excelsior Rotterdam – Go Ahead Eagles

20.00 uur, ESPN4 + Watch: Almere City – Jong PSV

20.00 uur, ESPN Watch: N.E.C. – FC Dordrecht

De complete uitzendgids is te vinden op de website van ESPN.