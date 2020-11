Onzekere toekomst voor radiozender Extra AM door coronacrisis

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de toekomst van radiozender Extra AM onzeker is geworden. Sponsors van de radiozender zijn afgehaakt.

Extra AM

Extra AM zendt uit via de middengolf in de regio Amsterdam op 1332 kHz. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te beluisteren via Internet. Het uitzenden van het signaal op de middengolf kost geld en ook moeten er muziekrechten betaald worden. Tot op heden werden deze kosten gedragen door sponsors.

“Inmiddels hebben twee van onze sponsoren zich noodgedwongen terug moeten trekken vanwege teruglopende inkomsten. We kunnen niets anders dan dit besluit respecteren en verder machteloos toekijken hoe ondernemingen ten gronde gaan”, aldus de radiozender op haar website.

Doneren

De radiozender roept luisteraars op om een donatie te doen. “Om het voortbestaan van Extra AM voor volgend jaar te kunnen garanderen doen we een ongebruikelijke oproep aan onze fans. We zijn begin november een sponsoractie gestart en willen vóór half december € 2000 ophalen. Met dat geld kunnen we onze vergunningen, stream en energiekosten voor de zender betalen“,

aldus de omroep.

Meer informatie via https://www.extram.nl/

Via de website Mediapages.nl is een interview te lezen met Harm ten Brink, medewerker van Extra AM, over de situatie van de radiozender.

