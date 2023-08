In de toekomst wordt het mogelijk voor evenementenomroepen om uit te zenden via de digitale ether (DAB+). Dit blijkt uit de consultatie voor de nieuwe verdeling van de DAB-vergunningen voor lokale digitale radio-omroep en van de FM- en DAB-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep.

Evenementenomroep

Het is momenteel al mogelijk om een tijdelijke vergunning aan te vragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voor het uitzenden van een radiozender bij een evenement. Deze evenementenvergunningen worden voor een tijdelijke periode en bepaalde locatie rond het evenement afgegeven. Tot op heden is het alleen mogelijk om uitzendingen te verrichten via de FM en middengolf middels een evenementenvergunning.

DAB+

Vanaf september 2024 wordt het ook mogelijk om via de digitale ether (DAB+) uit te zenden middels een evenementenomroep. Dit blijkt uit de consultatie voor de nieuwe verdeling van de DAB-vergunningen voor lokale digitale radio-omroep en van de FM- en DAB-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep.

“Evenals in de FM-band wordt ook in de frequentieband 174 – 230 MHz evenementenomroep mogelijk. Een vergunning is mogelijk ten behoeve van een evenement of bedrijfsondersteunende dienst met een zendbereik dat beperkt is tot de locatie waarop het evenement plaatsvindt dan wel de locatie waarop het bedrijf zijn activiteiten uitoefent. Deze vergunningen worden verleend op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.“, aldus Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat, in de consultatie.