Sinds woensdagavond zijn diverse lokale omroepen in de provincie Utrecht te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Aanbod

Via kanaal 5A zijn sinds woensdagavond de radiozenders Bingo FM (Utrecht), Roulette FM (De Bilt) en Omroep Lekstroom (regio Houten) te beluisteren. Ook is de commerciële Hindoestaanse radiozender Radio SBS te beluisteren via dit netwerk.

Uitbreiding

Woensdag zijn ook de uitzendingen gestart van een groot aantal lokale omroepen in de regio Breda via DAB+ op kanaal 8C. Het is de bedoeling dat vanaf 1 september alle lokale omroepen die een vergunning hebben aangevraagd voor DAB+ hun uitzendingen zijn gestart.