Ook Radio Maria komt met eindejaarslijst: Hemelse 100

De katholieke radiozender Radio Maria komt ook met een eigen eindejaarslijst op 31 december aanstaande: De Hemelse 100.

Oudjaarsdag

“De decembermaand staat bij veel radiostations in het teken van lijsten. Vanaf dit jaar komt daar een nieuwe lijst bij. Een lijst die u vorm kunt geven, breng uw stem uit en luister op oudjaarsdag naar ‘de Hemelse 100 bij Radio Maria’”, aldus de radiozender in een bericht.

Stemmen

De luisteraar van Radio Maria bepaalt welke liederen er in de lijst komen. “U geeft uw 3 favoriete liederen door via de website of telefonisch via de receptie (073 687 2000). Indien u belt, schrijf vooraf even de titels én naam artiest of band op. U kunt per persoon 3 liederen opgeven en dat kan tot en met zondag 13 december!“, aldus de omroep. Stemmers op de lijst maken kans op een CD.

Luisteren

De Hemelse 100 is Oudjaarsdag (31 december 2020) tussen 10.00 en 24.00 uur te horen op de radiozender. De radiozender is te beluisteren via DAB+ en Internet.

Meer informatie via radiomaria.nl

Sociale media: