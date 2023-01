KPN is voor de vijfde keer op rij het beste en snelste mobiele netwerk van Nederland. Dit blijkt uit nieuwe analyse van Ookla® over de tweede helft van 2022. KPN ontvangt speciale erkenning in de vorm van ‘Gouden’ speedtest awards, omdat het al sinds 2020 onafgebroken als beste scoort in deze test van de Nederlandse mobiele netwerken. Dit bericht KPN in een persbericht.

Hoogste snelheden

De afgelopen jaren vergeleek Ookla de gemiddelde prestaties van vele honderdduizenden gebruikers van de verschillende Nederlandse mobiele netwerken. Sinds 2020 wordt KPN als beste getest, al 5 meetperiodes op rij. Ook het afgelopen halfjaar hadden smartphonegebruikers op het mobiele netwerk van KPN de beste dekking en de hoogste up- en downloadsnelheden, met respectievelijk 126,07 Mbps en 18,54 Mbps. Ook het 5G-netwerk komt als beste uit de speedtest, met gemiddeld 183,22 Mbps down en 36,54 Mbps up.

“Fantastisch nieuws”

“Dit is uiteraard fantastisch nieuws voor onze klanten, want zij kiezen voor KPN vanwege de kwaliteit en betrouwbaarheid van ons mobiele netwerk. Hierdoor kan iedereen zorgeloos bellen, internetten, video’s streamen en genieten van diensten op de smartphone”, aldus Babak Fouladi, Chief Technology & Digital Officer en RvB-lid bij KPN.