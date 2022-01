Voor de derde keer op rij heeft snelheidstester Ookla® het mobiele netwerk van KPN erkend als het ‘Beste Mobiele Netwerk’ van Nederland. Dit bericht KPN in een persbericht.

Dekking en snelheid

Op zowel dekking als snelheid komt KPN als beste uit de bus. Dat blijkt uit een onafhankelijke krachtmeting over de tweede helft van 2021 onder ruim 340.000 gebruikers van de verschillende mobiele providers.

Snelheid

De gemiddelde download- en uploadsnelheid van het mobiele netwerk van KPN bedroeg over de tweede helft van 2021 respectievelijk 100,6 Mbps en 15,6 Mbps en op 5G zelfs 185 Mbps en 41 Mbps. Daarmee scoort het netwerk van Nederland het beste van alle mobiele operators. Het downloaden van een film van 1GB duurt via 5G van KPN gemiddeld 43 seconden, terwijl andere Nederlandse 5G-netwerken daar gemiddeld 10 tot 40 seconden langer over doen. Ook heeft KPN volgens Ookla de beste mobiele dekking. KPN scoort op alle onderzochte onderdelen het best.

5G-netwerk

Ookla kijkt niet alleen naar de algehele prestaties van het mobiele netwerk, maar ook specifiek naar 5G. KPN biedt gebruikers de beste 5G-ervaring met de hoogste gemiddelde download- en uploadsnelheden en met gemiddeld slechts 19 milliseconden latency. Dit is belangrijk omdat 5G steeds meer gebruikt wordt voor kritische toepassingen waarbij real-time communicatie van groot belang is. Maar ook voor mobiele gamers zijn korte reactietijden op het netwerk een must.

Meer informatie via speedtest.net/awards/