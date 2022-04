De opening van de Floriade Expo 2022 in Almere is woensdag live te volgen via de regionale omroep Omroep Flevoland.

Almere

Floriade Expo 2022 wordt woensdag officieel geopend door Zijne Majesteit de Koning. ’s Avonds vindt er aan de Esplanade in Almere een grote culturele openingsshow plaats met Vis à Vis. Het hele openingsprogramma wordt live uitgezonden bij Omroep Flevoland, zowel online als op tv.

Programmering

Woensdag 13 april staat de programmering bij Omroep Flevoland de hele dag in het teken van de Floriade-opening. Vanaf 08:00 uur worden luisteraars al regelmatig op de hoogte gehouden via Visual Radio en van 10:00 tot 14:00 uur is de live-uitzending vanaf het Floriade-park te bekijken.

Officiële opening Floriade

Het programma van de officiële opening start om 14.00 uur. De officiële openingshandeling door de koning en zijn bezoek aan het park zijn live te volgen. De Floriade-founders speechen en deelnemers uit het kunst- en cultuurprogramma verzorgen de culturele acts. Tussen 14:00 tot 16:30 uur is het hele programma live te volgen op Visual Radio, YouTube, Facebook, Instagram en via de website van Omroep Flevoland.

Avond openingsshow in Almere

Met uitzicht op het Floriade-park verzorgt Vis à Vis ’s avonds de openingsshow vanaf het Weerwater en op de Esplanade in Almere Centrum. Met een groots openingsspektakel zal Vis à Vis het thema transformatie verbeelden. Vanaf 21:00 tot 21.40 uur is het openingsspektakel SCHOONSCHIP live te volgen bij Omroep Flevoland.

Omvangrijke productie

De verslaglegging rondom de openingsshows wordt groots aangepakt. De regisseur van Omroep Flevoland is enthousiast: “De opening van Floriade is voor ons een fantastisch project om uit te zenden. Het is een grote technische uitdaging om zowel de officiële opening met de koning als de publieksopening live op televisie, Visual Radio en social media te verslaan. Het project is dusdanig groot, dat we in totaal 17 camera’s gaan inzetten. We werken aan de laatste details. Het weer is nog even spannend maar de hele crew heeft veel zin in de aftrap, om dit unieke evenement in onze provincie op een mooie manier in beeld te brengen!” aldus David Brouwer.

De productie op 13 april heeft echt een Flevolands karakter. De regionale nieuwszender Omroep Flevoland doet live verslag van de opening van Floriade in Almere én van de openingsshow door het Almeerse theatergezelschap Vis à Vis: een mooie regionale samenwerking. En met de productie op 13 april stopt het niet. Ook op donderdag 14 april, de eerste openingsdag van Floriade, kunnen kijkers en luisteraars vanaf 10:00 uur via Visual Radio meegenieten van de ervaringen van de eerste bezoekers.

Kijken

De regionale omroep is onder andere te zien bij aanbieders KPN (kanaal 505 / niet in heel Nederland) en Ziggo (kanaal 706). Wereldwijd is de zender te zien via Internet.

Sociale media: