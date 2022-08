OUTtv is de hele maand augustus zonder extra kosten beschikbaar voor alle klanten van Ziggo met digitale televisie.

Pride Amsterdam

De eerste week van augustus staat OUTtv in het teken van Pride Amsterdam. “OUTtv biedt gewaagde, uitdagende programma’s met stijl en lef. Het is dé lifestyle-televisiezender met internationaal succesvolle series, films en documentaires, talkshows en het allernieuwste omtrent lifestyle“, aldus de kabelaar. Normaal maakt de zender onderdeel van de aanvullende pakketten Ziggo Movies & Series XL, TV Zenders Plus en Gay Lifestyle-pakket.

TV Standard

In de maand augustus is de zender voor elke abonnee met digitale televisie (TV Standard) te zien via kanaal 129. De zender is ook te zien via Ziggo GO via laptop, tablet en mobiele telefoon. De zender is vanaf 1 september weer alleen te zien met Ziggo Movies & Series XL en TV Zenders Plus. OUTtv is tevens onderdeel van het Gay Lifestyle-pakket.

KPN

Bij aanbieder KPN is de maand augustus Animal Planet de zogenaamde Zender van de Maand.