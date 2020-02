PDC Premier League of Darts van start en live op RTL 7

Vanavond gaat de Premier League of Darts van start. De competitie met onder andere Michael van Gerwen is te volgen op RTL 7.

Wekelijkse competitie

De wekelijkse competitie van dartsbond PDC wordt geopend in Aberdeen. Tien darters gaan van start waaronder Michael van Gerwen. Naast de twee Nederlanders doen ook Peter Wright, Rob Cross, Daryl Gurney, Michael Smith,Gerwyn Price,Glen Durrant, Gary Anderson en Nathan Aspinall mee. Titelverdediger is Michael van Gerwen. Hij schreef vorig jaar de vijftiende editie van dit toernooi op zijn naam door in de finale Rob Cross te verslaan.

Ervaring

De PDC heeft ervoor gekozen om voor het tweede jaar op rij negen verschillende spelers ervaring te laten op doen tijdens de eerste seizoenshelft. Die negen spelers zijn: John Henderson, Fallon Sherrock, Jonny Clayton, William O’Connor, Luke Humphries, Stephen Bunting, Chris Dobey, Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena. Hun resultaten tellen niet mee voor de ranglijst. Alle punten die de ‘vaste’ negen spelers behalen tellen wél mee voor de stand.

Rotterdam

Op 25 en 26 maart doet het toernooi ook Nederland aan. Voor de vijfde keer strijkt het PDC-circus neer in Ahoy te Rotterdam en kunnen meer dan 10.000 dartsliefhebbers genieten.

RTL 7

De uitzending op RTL 7 begint vanavond om 19.30 uur. De wedstrijden zijn ook live te volgen via een (betaalde) livestream op de website van RTL7darts. Wanneer er op RTL 7 wedstrijden zijn van de Europa League dan wordt het darten uitgezonden op RTL Z.

