Pidi Radio is sinds donderdag in de regio Amsterdam te horen via DAB+. De radiozender die zich richt op de LGBTQ+-gemeenschap is te beluisteren via kanaal 6C.

Pidi Radio

De radiozender is al enige tijd te beluisteren via Internet maar kan sinds donderdag ook in de regio Amsterdam via de digitale ether (DAB+) worden beluisterd. Samen met FunX Amsterdam, Radio SALTO en StudioDMN (Diemen) is de radiozender te vinden op kanaal 6C.

De zender profileert zichzelf als “Amsterdam’s number one LGBTQ+ radiostation” en biedt naar eigen zeggen een veilige en inclusieve ruimte waar queer stemmen gehoord worden. De radiozender maakt voor uitzendingen via DAB+ in de regio Amsterdam voor een digitale vergunning voor lokale commerciële radio.

Meer informatie over de radiozender vind je hier.