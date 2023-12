Het ziet er naar uit dat de Publieke Omroep Amsterdam (POA) ook de komende vijf jaar de lokale omroep voor Amsterdam gaat worden.

Groen licht

Het college van burgemeester en wethouders heeft Publieke Omroep Amsterdam (POA), waar AT5, SALTO en FunX onder vallen, voorgedragen voor de zogenoemde omroepconcessie aldus AT5. Er was in tegenstelling tot vijf jaar geleden, naast de POA geen andere organisatie in de race voor de vergunning.

Tot en met 2029

Als de gemeenteraad en het Commissariaat voor de Media met dit voorstel akkoord gaan, zijn AT5 en SALTO ook voor de komende vijf jaar de publieke nieuwszender in Amsterdam. De huidige concessie begon in 2019 en loopt begin 2024 af. De nieuwe concessie loopt van 2024 tot 2029.