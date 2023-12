Radiozender DB962 stopt per 1 januari haar uitzendingen. De radiozender is in de regio Amsterdam te horen via DAB+ en wereldwijd via Internet.

DB962

Radiozender Decibel 962 (DB962) is al enige jaren te beluisteren via Internet en de laatste jaren ook via DAB+ in de regio Amsterdam en Almere. Een aantal medewerkers van dit radiostation waren nog actief bij de Amsterdamse etherpiraat Radio Decibel. Deze etherpiraat genoot in de jaren tachtig veel populariteit met bekende DJ’s als Rob van Someren, Jeroen van Inkel, Daniel Dekker, Simone Walraven en Roderick Veelo. Per 1 januari aanstaande komt er echter een einde aan de uitzendingen van het huidige DB962 die verzorgd werden door de Omroepvereniging Decibel/dB962.

Oplopende kosten

Reden voor dit besluit zijn volgens de radiozender een tekort aan medewerkers, het veranderde radiolandschap en de hoge kosten voor o.a. het uitzenden via DAB+ “Wij willen alle medewerkers, adverteerders en natuurlijk onze luisteraars hartelijk danken voor hun steun de afgelopen jaren. De uitzendingen worden verzorgt t/m 31 december 2023“, aldus de radiozender op haar website.