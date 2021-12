Er zijn meer Nederlanders die naar een podcast luisteren maar er wordt wel minder frequent en lang geluisterd naar een podcast. Dit blijkt uit onderzoek van Markteffect. Markteffect doet periodiek onderzoek naar het luistergedrag naar podcasts. Zowel in december als mei van dit jaar is dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in december van dit jaar onder een representatieve steekproef van 1.016 Nederlandse respondenten.

Stijging

Er is een lichte stijging in aantal luisteraars naar podcasts te constateren in vergelijking met de vorige meting in mei 2021. Inmiddels luistert ongeveer 46% van de Nederlanders wel eens naar een podcast wat neerkomt op ongeveer 6,4 miljoen Nederlanders, in mei van dit jaar was luisterde 44% van de Nederlanders. Onder hoogopgeleiden is de stijging het hoogst, namelijk van 56% naar 69%. De meest populaire categorieën om te beluisteren, blijken net als in mei van dit jaar “nieuws & politiek” (27%) en ‘’verhalen’’ (23%).

Minder lang

Daarnaast is het opvallend dat er een daling te zien is in het aantal minuten dat men wekelijks luistert (100 i.p.v. 137 minuten) en het aantal verschillende podcasts dat men luistert (4 i.p.v. 5). Ook lijkt de populariteit van het kijken naar podcasts te dalen. Daar waar in mei nog 25% aangaf regelmatig te kijken, is dat nu nog 15% van de podcastluisteraars. Het percentage dat ‘af en toe’ of ‘zelden’ kijkt, stijgt licht.

“Nog niet podcast-moe”

Men is echter nog niet ‘’podcast-moe’’, verwacht Michael Petit (Marketing Manager bij Markteffect): ‘’Het aantal te beluisteren podcasts blijft hard stijgen en letterlijk voor iedereen is er wat wils. De ontwikkeling is de afgelopen jaren zo hard gegaan, dat het voor veel luisteraars ook zoeken was naar wat ze nu echt leuk vinden en waar ze langere tijd naar willen blijven luisteren. Ook in de open antwoorden zien we dat terug. De regelmatige luisteraars hebben vaak een vast aantal podcasts dat zij luisteren (meestal 2-3) en vullen dat wisselend af met nieuwe podcast die zij graag willen uitproberen of incidenteel luisteren. Het aanbod is groot, dus als producent is het belangrijk om de luisteraars betrokken te houden bij je podcast.’’

