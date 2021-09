Prinsjesdag uitgebreid te volgen op radio en televisie

Dinsdag is de traditionele opening van het parlementaire jaar. Prinsjesdag is ook dit jaar uitgebreidte volgen bij de NOS via radio, televisie en Internet.

Corona

Met een demissionair kabinet, minder ceremonieel door de coronamaatregelen en zonder de vertrouwde vergaderzaal van de Tweede Kamer op het Binnenhof. Veel ingrijpende

maatregelen worden dan ook niet verwacht. Ook is er geen rijtoer en wordt de Troonrede niet uitgesproken in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Bovendien wordt het Binnenhof zo grondig gerenoveerd dat de aanbieding van de Miljoenennota plaatsvindt in de tijdelijke Tweede Kamer, die is gehuisvest in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken.

Televisie

Centraal in de rechtstreekse uitzending op NPO 1 staat de ceremonie in de Grote Kerk, waar koning Willem-Alexander ten overstaan van het kabinet en de voltallige Staten-Generaal de Troonrede uitspreekt. Bij de Grote Kerk is Astrid Kersseboom. Zij praat met Koninklijk Huis-verslaggever Albert Bos en met Marcia Luyten, journalist en auteur van de biografie ‘Máxima Zorreguieta: Moederland’.

Na de Troonrede verplaatst de aandacht zich naar de tijdelijke vergaderzaal van de Tweede Kamer, waar minister Hoekstra het koffertje met de Miljoenennota presenteert. Rob Trip praat er met politici en andere gasten; Arjan Noorlander verzorgt de politieke duiding. De uitzending op NPO 1 begint om 12.30 uur.

Aan het begin van de avond (vanaf 18.20 uur) zijn de hoogtepunten van Prinsjesdag terug te zien in een uitzending op NPO 2.

Radio

Ook op NPO Radio 1 is Prinsjesdag rechtstreeks te volgen en reageren politici en andere gasten op de plannen van het demissionaire kabinet. Van 12.00 tot 16.00 uur volgen Lara Rense en Pieter Jan Hagens de gebeurtenissen in Den Haag op de voet en tussen 16.00 en 17.00 is er onder meer aandacht voor de resultaten van het EenVandaag Opiniepanel. Tussen 17.00 en 18.30 uur blikt Lara Rense met politiek duider Xander van der Wulp terug op de dag. In NOS Met het Oog op Morgen beschouwt presentator Coen Verbraak Prinsjesdag na met gasten. Cabaretier Patrick Nederkoorn leest een column voor

Internet

Op NOS.nl en de NOS-app wordt een liveblog over Prinsjesdag bijgehouden. Met berichten en updates over zowel de ceremonie als de politieke gebeurtenissen. Ook video’s van de belangrijke momenten zijn te vinden op de site en in de app. Op Instagram worden de belangrijkste beeldmomenten van de dag gedeeld en live meekijken is mogelijk via NOS.nl, NOS Facebook en op het NOS YouTube-kanaal.