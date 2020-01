Provider SKP breidt digitale tv-aanbod uit met Ultra HD-zender

Sinds kort is via aanbieder Stichting Kabeltelevisie Pijnacker (SKP) een zender in 4K/Ultra HD te zien in het digitale basispakket: NASA TV. De uitbreiding met NASA TV maakt onderdeel uit van een uitbreiding van het digitale televisieaanbod bij de aanbieder. Het analoge televisie-aanbod is door SKP verder teruggeschroefd.

Nieuwe indeling

De zenderindeling van het digitale televisiepakket van SKP is per eind januari aangepast waardoor de televisiekanalen een logischer indeling krijgen. Alle zenders van het basispakket zitten straks bij elkaar, net als de Premium-zenders en de regionale omroepen.

Meer HD-zenders in basispakket

Daarnaast heeft SKP het aanbod HD-zenders in het digitale basispakket uitgebreid met RTL Z, MTV, Nickelodeon, ARTE, Havoc en XITE. De regionale omroepen hebben besloten alleen nog in HD-kwaliteit uit te zenden. Daardoor zijn de regionale omroepen niet meer in SD beschikbaar, behalve TV West en TV Rijnmond. Deze worden tot eind februari nog in SD-kwaliteit uitgezonden.

4K

Daarnaast voegt SKP de eerste 4K of Ultra HD-zender toe aan het basispakket. “Is uw televisie geschikt voor 4K, dan kunt u de beelden van NASA TV haarscherp bekijken.”, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 800.

Verdere afschakeling analoog

Volgens plan wordt bij de nieuwe zenderindeling het aantal analoge televisiezenders verder afgebouwd naar vier kanalen. De zenders die analoog overblijven zijn NPO1, NPO2, NPO3 en RTL4. De afbouw van het analoge aanbod is nodig om ruimte te creƫren voor meer digitale- en HD-zenders en hogere internetsnelheden. SKP heeft ervoor gekozen om dit stapsgewijs te doen.

Aanbod SKP iTV app uitgebreid

Per 21 januari is het aantal televisiezenders in de SKP iTV app sterk vergroot. Naast TLC, Discovery Channel en Animal Planet zijn ook de meeste extra pakketten dan beschikbaar. “Wie FOX Sports, Ziggo Sport Totaal of Film1 heeft, kan deze zenders bijvoorbeeld straks ook bekijken in de SKP iTV app! Daarnaast is ook het aantal radiozenders in de app uitgebreid met o.a. de Stingray themazenders. Deze app is gratis te gebruiken bij SKP Alles-in-1 en maakt het mogelijk om altijd en overal televisie te kijken.”, aldus de aanbieder.

De nieuwe indeling van het digitale aanbod is hier te vinden.