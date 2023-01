VodafoneZiggo en KPN melden een recordverbruik aan mobiele data tijdens de jaarwisseling. Ook T-Mobile meldt een recordverbruik in geheel 2022.

KPN

Het mobiele datarecord bij KPN van vorig jaar werd ruimschoots verbroken: er werd 453 terabytes mobiele data verbruikt, dat is 32% meer dan vorig jaar (343 terabytes) en maar liefst 60 keer meer dan in 2014. Het aantal verstuurde sms’jes nam weer af ten opzichte van vorig jaar en er werd ook minder gebeld dan vorig jaar. Tussen 22.00 en 04.00 uur werden zo’n 1,2 miljoen sms’jes verstuurd, dat is wederom iets minder dan het jaar ervoor (1,4 miljoen). Ook het aantal telefoongesprekken daalde licht in vergelijking met vorige jaren.

VodafoneZiggo

Klanten van het mobiele netwerk van Vodafone gebruikten vannacht tussen 22.00 en 04.00 uur 47% meer mobiele data ten opzichte van de jaarwisseling 2021/2022. Massaal wensten we elkaar een gelukkig 2023 via Whatsapp, Instagram of andere mobiele apps. De hoogste piek in het gebruik van het mobiele netwerk van Vodafone tijdens de Nieuwjaarsnacht was tussen 00.00 en 00.10 uur.

Tijdens de nieuwjaarsnacht belden klanten ook flink minder dan het jaar ervoor. Het aantal mobiele telefoongesprekken daalde met 17% ten opzichte van vorig jaar. Ook hier is het verdwijnen van de coronarestricties waarschijnlijk de oorzaak; aan de cijfers te zien brachten Nederlanders oudjaarsavond en – nacht weer samen door. De afname van SMS zet door: in totaal verstuurde Nederland tussen 22.00 tot 04.00 uur 5% minder sms-berichten ten opzichte van vorig jaar.

T-Mobile

In 2022 is het dataverbruik op het mobiele netwerk van T-Mobile door blijven groeien. Afgelopen jaar verbruikten klanten 20% meer data dan in 2021. Er was ook een stijging zichtbaar tijdens de jaarwisseling. Toen werd er 5% meer data verbruikt ten opzichte van hetzelfde tijdstip tijdens oud en nieuw vorig jaar met een piek tussen 00:05 en 00:15 uur. Niet alleen Oudejaarsavond was druk op het mobiele netwerk van T-Mobile, afgelopen jaar kende ook andere pieken in dataverbruik. Zo zorgden sportieve hoogtepunten keer op keer voor meer dataverbruik op het netwerk.