Per 1 januari is de publieke omroep van Tsjechië gestopt met haar uitzendingen op de lange golf en middengolf. Het stopzetten van de uitzendingen was in 2020 al aangekondigd.

Uitzendingen

Tot op heden werden er door de Tsjechische publieke omroep ČRo via de middengolf de radiozenders ČRo Dvojka en ČRo Plus uitgezonden. Via de lange golf (270 kHz) was het programma van de nieuwszender CRo Radiožurnál te horen. Het uitzenden via de middengolf en lange golf kost veel geld en de radiozenders zijn ook goed te beluisteren via Internet, DAB+ en/of FM. Daarom heeft de publieke omroep besloten de uitzendingen te staken. Per 1 januari 2022 zijn de uitzendingen van de ČRo via de langegolf en middengolf gestaakt.

Niet helemaal stil

Het wordt overigens niet helemaal stil op de middengolf in Tsjechië. Er zijn nog een aantal commerciële radiozenders die uitzendingen verzorgen via de middengolf.

Meer informatie op de website van ČRo.

Video:

Einde uitzendingen ČRo Dvojka via de middengolf.