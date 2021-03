RAB: Fors minder radioreclamebestedingen in 2020

De radioreclamebestedingen in 2020 komen uit op 170 miljoen euro. Dit is 17% minder dan een jaar eerder. Dit bericht het Radio Advies Bureau (RAB).

Corona

Als gevolg van de pandemie komt vooral het eerste half jaar in de min, 31% minder inkomsten dan in 2019. Er is een snel en duidelijk herstel te zien in de tweede helft van het jaar met in het vierde kwartaal de bestedingen weer op het niveau van 2019. Het Radio Advies Bureau publiceert vandaag de netto radioreclame-omzet van 2020.

Radioreclame in coronajaar

De omzetdaling wordt vooral veroorzaakt door de eerste shockreactie van adverteerders tijdens de eerste lockdown. Spoedig kwam het besef dat radio in alle huishoudens een belangrijke rol speelt en wil adverterend Nederland daar weer bij aanhaken. De totale spotomzet in 2020 bedraagt 160 miljoen euro, de non-spotreclamebestedingen zijn 10,5 miljoen euro.

Radioconsumptie stijgt in 2020

De luistertijd van de radioluisteraar steeg in 2020 met maar liefst 14 minuten per dag naar 4 uur en 15 minuten dagelijkse radioconsumptie. Het bereik van radio is stabiel met een weekbereik van ruim 13 miljoen en een gemiddeld dagbereik van 9,5 miljoen Nederlanders van 10 jaar en ouder.