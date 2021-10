RAB: Sterk herstel radioreclamemarkt in 2021

De totale netto radioreclamebestedingen in het eerste half jaar van 2021 stijgen met 31% tot 88,4 miljoen euro. Daarmee zit radio weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Het Radio Advies Bureau publiceert vandaag, met een uitgebreid halfjaar rapport over de radiomarkt, de radioreclame-omzet van het eerste kwartaal van 2021.

Omzetstijging

De netto radio-omzetstijging in het tweede kwartaal was 63,7%, in het eerste kwartaal was deze 2,3%. Met 52,3 miljoen euro in het tweede kwartaal investeren adverteerders weer op niveau in radioreclame.

Digitale radioreclame grootste groeimarkt

Spotreclame was goed voor bijna 80 miljoen euro, aan non-spot werd ruim 5 miljoen euro toebedeeld. Digitale radioreclame verkreeg ruim 3 miljoen euro en zit hiermee al bijna op het volume van heel 2020.

Meer informatie via website Radio Advies Bureau.