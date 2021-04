Radio 538 best beluisterde online radiozender in maart

Radio 538 is in maart van dit jaar de best beluisterde radiozender via Internet. Dit blijkt uit de rapportage Streaming Audio Standaard van Stichting Nationaal Luisteronderzoek over de periode 1-28 maart.

Radio 538 meeste online luisteraars

Ruim 2,2 miljoen keer werd de online stream van Radio 538 gemiddeld per week gestart in de periode 1 tot en met 28 maart. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van de vorige maand en daarmee is 538 online voor de tweede periode op rij het best beluisterde radiostation van Nederland.

Top 3

NPO Radio 2 (1,87 miljoen streams) en Qmusic (1,86 miljoen streams) maken de top 3 voor de meetperiode maart 2021 compleet.

“Van auto naar huis”

Marc Adriani, Directeur Radio Talpa Network: “Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de luisterplaats van veel luisteraars is verplaatst van de auto naar huis. Dat heeft gezorgd voor een verschuiving in de markt. Dat we met Radio 538 nu voor de tweede periode de nummer één positie hebben behaald in het NLO Streaming Audio Standaard zien we als een positief signaal. Met onze radiozenders en aanvullende themakanalen is ons doel om het grootste deel van Nederland te bereiken. We voeren hierin een portfoliostrategie. Mooi om te zien dat ook onze themakanalen terugkomen in de Top 25 van het NLO Streaming Audio Standaard”

De gehele rapportage vind je hier.