Radio 538: DJ’s Coen en Sander trekken het land in met EK Tourbus

Tijdens het aanstaande Europees Kampioenschap voetbal trekken DJ’s Coen en Sander van Radio 538 door het land met de EK Tourbus.

Diverse locaties

De DJ’s parkeren hun bus steeds weer op een andere, bijzondere plek; van de Johan Cruijff ArenA tot de achtertuin van een vriend van de show. Vanuit de volledig oranje gekleurde bus presenteren zij tussen 16.00 en 19.00 uur geheel coronaproof ‘De Coen & Sander Show’ en ontvangen verschillende gasten en artiesten.

“Oranjekoorts laten stijgen”

538-dj Coen Swijnenberg: “We hebben er lang op moeten wachten, maar nu staat het EK voetbal dan toch echt voor de deur. Hoewel er ook alweer wat publiek in het stadion aanwezig mag zijn, zal het overgrote deel van de supporters de wedstrijden vanuit huis bekijken. Samen met onze luisteraars gaan we met de EK Tourbus voor een echte teamprestatie en hopen we de Oranjekoorts in Nederlandse huiskamers nog verder te laten stijgen”

Andere programma’s’

Niet alleen ‘De Coen & Sander Show’, maar ook de andere programma’s op 538 staan in het teken van het EK voetbal. Momenteel maken luisteraars iedere dag kans op tickets voor de groepswedstrijden van het Nederlands elftal. Daarnaast nemen de dj’s van 538 het tegen elkaar en tegen luisteraars op in hun eigen 538 EK-pool in de KNVB Oranje-app.

Luisteren

De Coen & Sander Show’ is van maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur te horen op Radio 538. Op zondag 13 juni is er een extra editie van ‘De Coen & Sander Show’ tussen 16.00 en 19.00 uur.

Video: