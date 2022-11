Ook aankomend jaar is 538 weer de officiële radiopartner van de Nederlandse voetbalbond. Naast een nauwe samenwerking tijdens het WK 2022 in Huis van Oranje en bij alle thuiswedstrijden van het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen, blijven de KNVB en Radio 538 ook samen optrekken in het creëren van exclusieve content.

Huis van Oranje

Met het WK in het vooruitzicht betekent de vernieuwde samenwerking dat luisteraars van Radio 538 kans maken op kaarten voor Huis van Oranje, hét officiële Oranjefanevent van de KNVB. En dat niet alleen; maandag maakte Jack van Gelder bij ‘De 538 Middag met Frank Dane’ bekend dat Radio 538 live radio gaat maken vanuit Huis van Oranje. Voetbalfans hoeven hierdoor geen minuut te missen van het grootste Oranjefeest van dit jaar.

“Trots”

Coco Hermans, Radio Director 538: “Met heel veel trots gaan we de verlenging in met de KNVB. Al bijna 20 jaar werken we nauw met elkaar samen, we kunnen wel stellen dat we een mooie match zijn. We kijken uit naar een najaar dat volledig Oranje kleurt. We kunnen niet wachten om met alle voetballiefhebbers thuis en in Huis van Oranje het WK te volgen en feest te vieren.”