Radio 538 staat de komende twee weken in het teken van de Zomer Top 1000. De lijst met zomerse hits is te horen tot en met vrijdag 28 juli.

Zomer Top 1000

Je hoort de duizend grootste zomerhits vanaf maandag 17 juli twee weken lang tussen 09:00 en 18:00 uur live vanaf de 538 Beach Club op Zandvoort. “It’s getting hot in herre, want De Zomer Top 1000 is begonnen! Van Summer Jam tot Despacito en van Trompeta tot Danza Kuduro, ze komen allemaal voorbij. It’s summer summer summertime op Radio 538!“, aldus de radiozender. Het is mogelijk om een bezoek te brengen aan de 538 Beach Club in Zandvoort. Meer informatie hierover vind je hier.

Luisteren

Op zaterdag 22, zondag 23 en zaterdag 29 juli worden de onderste en bovenste helft uit de lijst herhaald. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

De complete lijst met uitzonder van de top 10 vind je hier.