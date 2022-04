Radio 538 is gestart met een nieuwe merkcampagne. De campagne kent een nieuwe pay-off “Waar je ook bent: jouw hits, jouw 538”.

“Positieve effect”

‘De merkcampagne visualiseert het aanstekelijke, positieve effect van 538 op luisteraars. Zodra zij in aanraking komen met de hits van het merk, laat deze vibe ze niet meer los.’, aldus Talpa in een persbericht.

Coco Hermans, Radio Director 538: “Radio 538 is hét hitstation van Nederland. Je hoort bij ons de hits van nu en morgen, in de breedste zin van het woord: van muziek tot entertainment en van lifestyle tot wat Nederland bindt. We zijn én brengen de beat van het moment, zijn nooit voorspelbaar en áltijd herkenbaar. Dat hoor en voel je via de kanalen van ons merk en ervaar je nu ook in deze gloednieuwe merkcampagne.”

Campagne

De merkcampagne wordt gecommuniceerd via diverse TV-commercials, online video’s, OOH-uitingen en vernieuwde visual identity over alle touchpoints. De campagne is ontwikkeld in samenwerking met bureau Born05 en geregisseerd door de Zweed Magnus Renfors, die eerder commercials van onder anderen McDonalds en Vodafone regisseerde. In de commercial is gebruik gemaakt van de hit ‘THATS WHAT I WANT’ van Lil Nas X.

Video