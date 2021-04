Radio 538 komt met nieuwe reclamecampagne

Radio 538 heeft een nieuwe reclamecampagne gelanceerd. In deze nieuwe campagne staat het ophalen van herinneringen centraal.

Campagne

“Wanneer Nederland deze zomer steeds verder opengaat is het tijd voor nieuwe herinneringen, met elkaar en voor elkaar. Daarom lanceert Radio 538 een nieuwe campagne, waarin het leven wordt gevierd“, aldus de radiozender van Talpa in een persbericht.

“Herinneringen maak je altijd en overal”

Coco Hermans, Radio Director Radio 538: “Herinneringen maak je altijd en overal. Dat laten we in deze campagne zien. Samen lachen, samen huilen, maar vooral: het leven vieren. Dat doen we samen met onze luisteraars.”

Video: