Radio 538 komt met speciale programmering tijdens avondklok

Als de avondklok er komt, past Radio 538 de programmering aan en komt met een avondvullend programma: ‘De 538 Avondklokshow’.

Avondklok

Daarmee speelt het radiostation in op het voornemen van het kabinet om een avondklok in te voeren. Met ‘De 538 Avondklokshow’ wil de zender Nederland een hart onder de riem steken en het thuisblijven in de avond iets dragelijker maken. Vanaf 18.00 uur luiden Coen en Sander de avond in met een extra lange show vol verzoeknummers en vanaf 19.30 uur zorgt een wisselend duo tijdens een 4,5 uur durende uitzending voor een dagelijks variërend programma, waarin de luisteraar centraal staat.

Coen en Sander

Op maandag tot en met donderdag zijn Coen en Sander een half uur langer te horen, tot 19.30 uur. Vanaf 18.00 uur geven de dj’s daarbij het muziekformat uit handen, met een speciaal ‘Avondklok-rad’ waarmee luisteraars het thema van de playlist bepalen. Tijdens de show maken Coen en Sander bekend welk duo vanaf 19.30 uur tot 0.00 uur te horen zal zijn. Ook in de uitzending vanaf 19.30 uur staat de luisteraar centraal. Zij kunnen volop inbellen via beeld en bepalen wat er te horen is op Radio 538 tijdens de avondklok. De 538 Avondklokshow is te horen op 538 en te zien op TV 538.

Weekend

Iedere vrijdagavond luidt het radiostation het weekend samen met luisteraars in. Om 18.00 uur beginnen Wietze de Jager, Chris Bergström en Klaas van der Eerden met de gezellige vrijdagavondshow Weekend Wietze. Daarna volgen de grootste dancehits in Global Dance Chart.

Vanaf 23.00 uur brengen 538-dj’s Bas Menting en Mart Meijer de avondklok hetzelfde door als luisteraars: thuis. En maken maar liefst 4,5 uur live radio vanuit de woonkamer van Bas Menting.

In het weekend krijgt De 538 Avondklokshow een aangepaste invulling. Wanneer De 538 Avondklokshow van start gaat is afhankelijk van het besluit van het kabinet dat morgen wordt genomen. De speciale programmering van 538 zal van kracht zijn zolang de avondklok in Nederland geldt.

“Positiviteit”

Coco Hermans, Radio Director 538: “Met De 538 Avondklokshow hopen we dat de tijd voor onze luisteraars in de avond voorbij vliegt! Samen met de 538-dj’s zorgen we voor extra positiviteit bij onze luisteraars tijdens de avondklok.”

